Fehlgeburten sind vielerorts ein Tabuthema. Niemand spricht gerne in der Öffentlichkeit darüber – und wenn doch, regnet es oftmals ordentlich Kritik. Das musste auch Hilaria Baldwin (35) erfahren. Die schöne Schauspielerin erlitt im April eine Fehlgeburt und machte daraus kein Geheimnis. Ihr offener Umgang brachte ihr auf der einen Seite zwar viel Lob ein, war einigen aber durchaus auch ein Dorn im Auge. Uneingeschränkte Unterstützung erhielt Hilaria dafür aber ganz besonders von ihrem Mann Alec Baldwin (61).

"Meine Frau ist sehr selbstbestimmt. Sie tut das, was sie für richtig hält. Ich habe riesengroßes Vertrauen in ihr Urteilsvermögen. Sie ist sehr klug", erklärte der Hollywood-Star gegenüber People. Für das Paar wäre es das fünfte Kind gewesen. "Ich brauche nur 'Guten Morgen' zu meiner Frau zu sagen und schon ist sie schwanger", scherzte der 61-Jährige zwar, wurde sofort aber wieder ernst: “Viele andere stecken einfach nicht in der gleichen Situation wie Hilaria. Meine Frau hat sich nun einmal dafür entschieden, das öffentlich zu machen, weil sie findet, dass es ein wichtiger Teil des Gesundheitswesens ist", sprach er weiter.

Die Yoga-Liebhaberin hatte im April bekannt gegeben, schwanger zu sein – aber im selben Atemzug auch gestanden, dass das Baby nicht gesund sei und es wohl nicht schaffen würde. Nicht einmal eine Woche später postete sie auf Instagram schließlich einen herzzerreißenden Text – sie hatte das Kind verloren. "Es gab heute keinen Herzschlag beim Ultraschall, also ist es vorbei", schrieb sie.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Januar 2019 in Los Angeles

Anzeige

WENN.com Alec Baldwin bei dem TCM Classic Film Festival

Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de