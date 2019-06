Sie ist einer der hellsten Sterne am Country-Himmel! Am gestrigen Mittwoch fand in Nashville die alljährliche Verleihung der CMT Music Awards statt. Dabei stimmen Zuschauer über Musikvideos und Auftritte ihrer Idole ab. Und dieses Mal hatte die Sängerin Carrie Underwood (36) die Stimmen der Fans auf ihrer Seite. Die Blondine gewann gleich in zwei Kategorien und galt als Abräumer des Abends.

Die 36-Jährige konnte sich in den Kategorien "Video des Jahres" und "Weibliches Video des Jahres" gegen Konkurrenten wie Luke Combs und Keith Urban (51) durchsetzen. Doch auch der Mann von Nicole Kidman (51) konnte einen der begehrten Preise für seine Zusammenarbeit mit Julia Michaels (25) beim Video zu "Coming Home" mit nach Hause nehmen.

Auch den roten Teppich dominierten klar die Damen. Carrie, die 2005 American Idol für sich entscheiden konnte sowie ihre Kolleginnen Jessie James Decker und Maren Morris stahlen in ihren sexy Minikleidern den männlichen Besuchern und Nominierten glatt die Show. Wusstet ihr, dass Carrie derzeit so erfolgreich ist? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im Mai 2019

Getty Images Jessie James Decker im Juni 2019

Getty Images Maren Morris 2019 in Nashville

