Nach Tod von Mutter: Keith Urban sorgt sich um Nicole Kidman

Keith Urban (57) macht sich aktuell große Sorgen um seine Ehefrau Nicole Kidman (57). Wie ein Insider gegenüber dem Magazin New Idea berichtet, fühle sich der australische Musiker "frustriert" und "besorgt", da Nicole derzeit wieder umfangreiche berufliche Verpflichtungen eingehe – und das, obwohl sie zuvor angekündigt habe, nach den Dreharbeiten zu "Holland" und der Fortsetzung von "Nine Perfect Strangers" eine Pause einzulegen. Stattdessen wurde die Schauspielerin vor Kurzem am Set des neuen Films "Margo's Got Money Troubles" gesichtet. Insbesondere nach dem Tod ihrer Mutter Janelle im vergangenen September wünsche sich Keith, dass sich Nicole mehr um sich selbst und ihre Familie kümmert.

Aktuell hat der Hollywoodstar nicht nur mehrere Drehprojekte laufen, sondern engagiert sich weiterhin in Modekampagnen, Charity-Arbeit und für Freunde. "[Keith] weiß, wie sehr Nic ihren Job liebt, aber sie verschiebt ständig das Ziel. Anstatt sich selbst an die erste Stelle zu setzen – etwas, das er und die Kinder brauchen – setzt sie die Arbeit jedes Mal an die erste Stelle", schildert die Quelle. Der Insider legt also nahe, dass Nicole sich mit Arbeit auf Trab hält, um sich der Trauerbewältigung nicht stellen zu müssen. "Nicole hat sich immer noch nicht von dem Schock erholt, ihre Mutter im September verloren zu haben – und da Keith auf Tournee ist, ist er nicht da, um sicherzustellen, dass sie wenigstens richtig isst und schläft", heißt es.

Nicoles Vater Antony war 2014 an einem Herzinfarkt gestorben. Ihre Mutter Janelle Ann verstarb 2024 im Alter von 84 Jahren, während Nicole bei den Filmfestspielen von Venedig unterwegs war. Die 57-Jährige brach daraufhin ihre Reise ab, um bei ihrer Familie in Australien sein zu können. Vor rund einem Monat ehrte sie ihre verstorbenen Eltern mit einem emotionalen Tribut auf Instagram. Dort postete Nicole ein Foto des Paares und schrieb dazu: "Ich vermisse Mama und Papa so sehr."

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Met Gala 2024

Instagram / nicolekidman Janelle Ann Kidman und Antony Kidman

