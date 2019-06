Endlich machen sie es offiziell! Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass Bella Thorne (21) einen neuen Freund hat: Nach ihrer Trennung von Mod Sun, mit dem die Schauspielerin immerhin zwei Jahre zusammen war, lachte sie sich einen neuen Schnuckel an: Auf einem Festival wurde die "The Babysitter"-Darstellerin nun in den Armen von Italo-Schmusesänger Benjamin Mascolo (25) gesichtet. Über ihre Liebe sollen jetzt alle Bescheid wissen – der Sänger postete nun das erste Paar-Foto mit Bella!

Das Bild auf Benjamins Instagram-Account zeigt den "Universale"-Interpreten mit der Schauspielerin in eindeutig inniger Pose: Er steht hinter der Rothaarigen und hat liebevoll seine Hand um deren Hüfte gelegt. Fast küssen sich die zwei auf dem Bild: Der Musiker streckt seiner Liebsten liebevoll die Zunge entgegen und Bella hat lächelnd den Kopf nach hinten geneigt.

Dass Bella so schnell wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat, sorgte bei ihren Fans für ambivalente Reaktionen. So ätzte ein User: "Bella kann einfach nicht alleine bleiben." Ein anderer schrieb: "O Gott, jetzt schon einen Neuen?" Andere Anhänger der 21-Jährigen hingegen freuten sich über ihr neues Liebesglück.

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Instagram / b3nm Benjamin Mascolo, Musiker

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Sängerin und Schauspielerin

