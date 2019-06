Hinter Adrienne Koleszár liegen schwere Monate. Die Fitness-Bloggerin, die nach wie vor den Ruf als "heißeste Polizistin Deutschlands" innehält, trennte sich Anfang des Jahres nicht nur von ihrem langjährigen Freund Steven – auch gesundheitlich war die Sportlerin zuletzt nicht auf der Höhe: Immer wieder machte der blonden Schönheit ihr Rücken zu schaffen. Im April erlitt sie sogar einen Bandscheibenvorfall und musste deshalb stationär behandelt werden. Am Dienstag folgte schließlich eine größere OP. Für ihre Fans im Netz gab es jetzt ein emotionales Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus!

"4. Juni 2019 – der vermutlich bedeutendste Tag in meinem Leben. Hätte man mich irgendwann in der Vergangenheit einmal gefragt, ob ich mich jemals an der Wirbelsäule operieren lasse, hätte ich trotzig verneint und gelacht. OP am offenen Rücken? Niemals", begann der Social-Media-Star seinen bewegenden Post. Dazu teilte die Dresdnerin ein Selfie, das sie im Badezimmer der Klinik zeigt. Nach dem Eingriff habe sie mit Übelkeit und Schwindel zu kämpfen gehabt, musste starke Schmerzmittel nehmen und litt unter Schweißausbrüchen und Panik. "Gestern habe ich die Starke gespielt. Vor meinen Eltern. Vor allen anderen. Mutti sollte nicht sehen, wie es mir geht. Und Vati erst recht nicht", schrieb Adrienne weiter.

Von der nervenaufreibenden Prozedur hat sich die Beamtin mittlerweile aber schon wieder ein Stück weit erholt. "Jetzt geht's mir gut. Wenig Schmerzen am Rücken, lediglich Druck und Spannung auf ganzen vier Zentimetern. Ich kann laufen, ich kann stehen, ich kann Selfies machen und habe den Hang zum Dramatischen nicht verloren", berichtete sie weiter. Auch die Drainage sei der Kämpfernatur bereits entfernt worden. Am Freitag darf Adrienne das Krankenhaus dann verlassen – und als Belohnung für die überstandenen Strapazen will sie in diesem Jahr noch auf ein Coldplay-Konzert gehen, kündigte sie an.

Instagram / adrienne_koleszar Adrienne Koleszár, deutsche Fitness-Bloggerin

Instagram / adrienne_koleszar Adrienne Koleszár, Kraftsportlerin

Instagram / adrienne_koleszar Adrienne Koleszár im April 2019

