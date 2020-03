Der heutige Sonntag steht ganz im Zeichen der Frau! Zum Weltfrauentag haben es sich vor allem zahlreiche deutsche Promi-Damen nicht nehmen lassen, in den sozialen Netzwerken ermutigende und emotionale Botschaften in die Welt zu senden. Unter dem Hashtag #YouAreWomen machen sich unter anderem Sarah Lombardi (27), Daniela Katzenberger (33) und Adrienne Koleszár für das weibliche Geschlecht stark – aber auch andere bekannte Gesichter widmen den Frauen dieser Welt ein paar Worte.

Auf Sarahs Instagram-Account heißt es: "Ich bin genug. Genau so, wie du bist, bist du perfekt. Wir alle sind unterschiedlich, und genau das macht uns besonders." Auch die Katze richtet einige Worte an ihre Community und fordert sie auf, ihrer weiblichen Intuition zu vertrauen, denn diese lasse einen niemals im Stich. Adrienne erklärt im Netz: "Unterschätze niemals die Macht einer Frau."

Auch Riccardo Simonetti (27) widmet den Frauen in seiner Familie einen besonderen Beitrag. "Meiner Mutter, meiner Großmutter und meiner Schwester. Ich empfinde es als riesiges Privileg, in einem solchen Frauen-Haushalt aufgewachsen zu sein", erklärte er. Sie hätten ihn dazu inspiriert seine feminine Seite nicht zu verstecken. Anna-Carina Woitschack (27) wünscht allen einen schönen Frauentag und fragt sich: "Was wäre die Welt ohne uns Frauen?"

Instagram / danielakatzenberger Reality-TV-Star Daniela Katzenberger

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im Februar 2020

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin



