Ist die Geburt ihrer kleinen Prinzessin wirklich erst zwei Monate her? Ende März wurden der BVB-Kicker Marco Reus (30) und seine Freundin Scarlett Gartmann (25) zum ersten Mal Eltern – der Profi-Sportler und das Model bekamen eine kleine Tochter. Dass die 25-Jährige erst vor knapp acht Wochen ein Kind geboren hat, sieht man ihr nicht mehr an – im Gegenteil: Nun postete die leidenschaftliche Reiterin das erste Bikini-Pic der Saison und entzückte ihre Fans mit einem After-Baby-Body, der sich mehr als sehen lassen kann!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Scarlett einen sonnigen Schnappschuss: Auf dem Foto genießt sie das traumhafte Wetter in einem knappen, schwarzen Zweiteiler – von überschüssigen Schwanger-Kilos keine Spur! Mit ihrer tollen Figur löste die Blondine bei ihren Followern Begeisterungsstürme aus: "Du siehst toll aus", war die einhellige Meinung ihrer Anhänger. Mehr als 14.000 User klickten bei dem heißen Bild auf den Herz-Button.

Dass Scarlett so gut in Form ist, kommt nicht von ungefähr. Bereits kurz nach der Geburt ihrer Tochter fing sie wieder mit ihrem Lieblingssport, dem Reiten, an. Seit mehreren Jahren ist die Pferdenärrin damit erfolgreich, Scarlett nahm bereits an etlichen Turnieren teil.

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann und Marco Reus

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann und ihre Tochter

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, November 2018

