Wann ist es endlich soweit? Ihre Beziehung machten Oliver Pocher (41) und seine Amira M. Aly erst vergangenen November öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt waren sie aber schon zwei Jahre ein Paar. Im Mai überraschte Amira ihre sowie auch Olis Fans in den sozialen Medien schließlich mit einer weiteren freudigen Nachricht: Die Turteltauben werden zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Nun hat die Beauty sogar verraten, wie weit sie schon ist.

In einem Interview mit RTL hat sich Amira doch glatt verplappert: "Sagen wir mal, ich habe die Hälfte geschafft." Das würde bedeuten, dass der Nachwuchs ein echtes Herbstkind wird und gegen Ende September das Licht der Welt erblickt. Geschickt konnte Olis Freundin dann aber schließlich von sich ablenken und fragte den professionellen Witzbold, wann es denn bei ihm so weit wäre. Das gefundene Fressen für den ehemaligen Let's Dance-Teilnehmer, um in Plauderlaune zu kommen: "Ja, ich bin mittendrin. Ich hatte auch sehr viel Übelkeit am Anfang", witzelte er.

Trotz der Baby-News ist eine Hochzeit aber erst einmal nicht geplant. Wie Oli gegenüber Bild vor wenigen Wochen verriet, mache sich das Paar bei dem Thema keinen Druck: "Ich finde, ein gemeinsames Kind ist das größere Commitment. Alles andere wird man sehen."

ActionPress / Francesco Gulotta Amira M. Aly und Oliver Pocher bei der McDonalds Benefiz Gala 2018 in München

ActionPress Amira M. Aly und Oliver Pocher

Stamm, Ulrich / ActionPress Oliver Pocher und seine Freundin Amira M. Aly

