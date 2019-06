Pascal Hens (39)' Fans sind außer sich! Der Handballer und Ekaterina Leonova (32) gaben im Halbfinale von Let's Dance den Paso Doble zum Besten. So richtig überzeugen konnten die beiden Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (51) allerdings nicht. Viele Zuschauer können die Wertung nicht nachvollziehen und machten ihren Ärger im Netz Luft: Sie sind sich sicher, dass die Jury längst ihren Gewinner gefunden hat – und zwar in Ella Endlich (34)!

Insgesamt 25 Punkte bekamen Pommes und seine Tanzpartnerin für ihren ersten Solo-Tanz am Freitagabend – für einen Twitter-User eine "absolute Frechheit." Ein anderer Zuschauer merkte an, dass die Jury bereits seit zwei Staffeln ihren Liebling pushe und bei den anderen nach Fehlern suche. In diesem Jahr soll Ella der Favorit sein, glauben viele Nutzer: "Ich fasse den Abend aus Jurysicht schon jetzt zusammen: Pommes, Nazan (43) und Benjamin (39) gut, aber Ella: Bester Tanz ever."

Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, soll allerdings der Profi-Sportler den Titel "Dancing Star 2019" tragen. Kurz vor dem Halbfinale hatten 59,5 Prozent der Umfrage-Teilnehmer (Stand: 7. Juni, 16:43 Uhr) ihn den Sieg am meisten gegönnt. Was sagt ihr zu Pommes' Jury-Urteil? Stimmt unten ab.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Getty Images Ella Endlich, Sängerin

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens in der zehnten "Let's Dance"-Show 2019

