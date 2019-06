Diese Bilder sind wohl kaum an Niedlichkeit zu übertreffen! Lange hatten Fotos des kleinen Prinz Louis (1) absoluten Seltenheitswert – zuletzt veröffentlichte das britische Königshaus Schnappschüsse anlässlich seines ersten Geburtstages. Auch zu öffentlichen Terminen durfte der Knirps nie mit. Bis jetzt! Heute feierte der Mini-Royal seine Premiere bei der Trooping the Colour-Parade in London – und beim gemeinsamen Auftritt auf dem legendären Balkon des Buckingham Palasts stahl er allen komplett die Show.

Die Feierlichkeiten fanden eigentlich anlässlich des Geburtstages der Queen (93) statt, doch alle hatten nur Augen für den quirligen Louis. Obwohl es für ihn das erste Event mit seiner Familie war, meisterte er den Auftritt wie ein echter Profi. Gut gelaunt winkte er dem wartenden Volk zu – da platzte selbst Mama Herzogin Kate (37) fast vor Stolz. Auch Schwester Charlotte (4) hob ihre Hand, um die Royal-Fans gebührend zu begrüßen. Nur einer schien so gar keine Lust auf den Trubel zu haben...

Während seine Geschwister offensichtlich mächtig Spaß hatten, schaute Prinz George (5) ziemlich grimmig drein. Winken oder ein klitzekleines Lächeln – Fehlanzeige. Doch was hat dem Fünfjährigen wohl so die Laune verdorben? Schon zuvor fehlte von dem Schüler jede Spur: Während Charlotte und Louis das Spektakel bereits aus einem Fenster gespannt verfolgten, war George nirgends zu sehen.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Louis bei der Trooping The Colour-Parade in London

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Prinz Louis und Schwester Charlotte verfolgen die Trooping the Colour-Parade

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade

Getty Images Prinz Louis und Prinz William

Getty Images Prinz William mit Herzogin Kate und den Kids bei der Trooping the Colour-Parade



