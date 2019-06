Bei Sila Sahin (33) kann es wirklich jeden Augenblick losgehen! Die Schauspielerin ist in den letzten Zügen ihrer zweiten Schwangerschaft – sogar die ersten Wehen machen sich schon bemerkbar. Kurz vor der Geburt gönnt sich der ehemalige GZSZ-Star aber erst mal eine kurze Auszeit in einem Berliner Spa und hält den Besuch natürlich für seine Community fest. Auf einem Bild präsentiert Sila stolz ihren kugelrunden Babybauch – und das ziemlich sexy.

Auf Instagram teilte Sila jetzt ein Pic, auf dem der Babybauch in einem roten Bikini offenbar perfekt in Szene gesetzt ist. Die 33-Jährige sieht entspannt aus, doch der Schein trügt. Neben dem Schnappschuss postet sie auch ernsthafte Zeilen, mit denen sie betont, dass eine Schwangerschaft nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. "Der letzte Monat... Ich fühle mich oft träge und ganz oft sehr müde. Lange stehen, lange gehen und auf dem Rücken liegen ist im Moment schwer", erklärt sie. Trotzdem versuche sie, die letzten Wochen zu genießen: "Manchmal gelingt es besser und manchmal gar nicht." Ausgiebige Ruhezeiten seien momentan das A und O – was sich durch ihren fast einjährigen Sohn Elija natürlich manchmal schwer umsetzen lässt.

Außerdem stehen momentan, wie in Silas erster Schwangerschaft, schlaflose Nächte auf dem Programm. Stundenlang liegt die werdende Mama wach – gut, dass ihr wenigstens ihre Lieblingsnascherei die Zeit versüßt. "Da ist dann mein Wassereis mein bester Freund, wie ihr ja bereits wisst", hält sie mit einem lachenden Emoji fest.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin im März 2019

Anzeige

Hauter,Katrin/ActionPress Sila Sahin beim Milka Oster-Event 2019

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de