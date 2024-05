Machen Bradley Cooper und Gigi Hadid gemeinsam Urlaub?

Ein Geheimnis ist die Liebe von Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) schon lange nicht mehr – nun wurden die beiden am JFK Flughafen in New York gespottet. Ob es für die beiden wohl gemeinsam in den Urlaub geht? Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Supermodel und der "Hangover"-Star durch den Flughafen flanieren. Auch wenn Gigi und Bradley ihre Koffer dieses Mal separat durch die Halle zogen, besteht nach den jüngsten Gerüchten über eine baldige Verlobung kein Zweifel am Liebesglück des Promipaares.

Die Ex-Freundin von Zayn Malik (31) zeigt sich lässig in einem halb offenem weißen Oversized-Hemd und einer locker geschnittenen dunkelgrauen Jeans. Dazu kombiniert Gigi hellbraune Converse-Sneaker und eine schwarze Cap, ihre hellblonden Haare trägt sie darunter einfach offen. Bradley entschied sich für eine marineblaue Bomberjacke, die er zu einer dunkeln Stoffhose kombiniert. Auch der "A Star Is Born"-Darsteller trägt eine Cap und Turnschuhe – er rundet sein cooles Reiseoutfit mit einer dunklen Sonnenbrille ab. Nicht nur outfittechnisch scheinen die beiden auf einer Wellenlänge zu sein: Ein Insider beschrieb Gigi und Bradley gegenüber People als besonders "süßes" Paar, das glücklich wirkt und Spaß miteinander hat.

Der Hollywood-Schauspieler und die blonde Beauty daten sich bereits seit Herbst 2023 und hielten ihre Beziehung erst geheim. Zu Beginn des Jahres beendeten Gigi und Bradley ihr Versteckspiel und zeigten sich Händchen haltend in der Öffentlichkeit. Das Model war früher mit Zayn liiert, mit dem sie auch eine gemeinsame Tochter – Khai Malik (3) – hat. Nachdem der One Direction-Sänger beschuldigt wurde, gegenüber Gigis Mutter handgreiflich geworden zu sein, ging deren Beziehung im Jahr 2021 in die Brüche. Auch Bradley führte zuvor eine Langzeitbeziehung mit Irina Shayk (38), die auch die Mutter seiner sechsjährigen Tochter Lea ist. Der "Ohne Limit"-Star und das Model gehen seit 2019 getrennte Wege, kümmern sich jedoch gemeinsam um die Erziehung ihres Nachwuchses.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid im März 2024

JosiahW / BACKGRID / ActionPress Gigi Hadid und Bradley Cooper im Februar 2024

