Achtfache Mama Anna-Maria Ferchichi zeigt ihren krassen Body

Mit ihren acht Kindern hat Anna-Maria Ferchichi (42) alle Hände voll zu tun. Dass sie es trotz des familiären Stresses schafft, fit zu bleiben, beweist sie nun in ihrer Instagram-Story. Darin zeigt die Influencerin ihren Bikini-Body, der sich in einer Fensterscheibe spiegelt. Ihre gestählten Bauchmuskeln sind sogar auf dem unscharfen Foto zu erkennen. So scheint die Frau von Bushido (45) am Pool zu entspannen, denn hinter ihr sieht man den großen Garten ihrer Villa in Dubai. Vor der arabischen Sonne schützt sich die Beauty mit einer lässigen Kappe und einer Sonnenbrille.

In Dubai fühlen sich Bushido und Anna-Maria pudelwohl. Vor etwa zwei Jahren war das Paar mit seinen Sprösslingen in die arabische Großstadt ausgewandert. Ihre Kinder scheinen bestens in ihrer neuen Heimat angekommen zu sein. Die stolze Mama postete vor Kurzem ein Video von Issa und Laila im Netz, in dem die beiden Urkunden von ihrer Schule überreicht bekamen. Dazu verkündete die 42-Jährige stolz: "In jedem Quartal vergibt die Schule Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien an die Kinder, die sich besonders angestrengt haben. Ich finde das eine richtig tolle Sache!"

Ein anderes Kind des Rappers hatte seinen Eltern zuletzt Sorgen bereitet. Leonora (2) war mit einer heftigen Mandelentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dieses besorgniserregende Ereignis hatte das ehemalige Model auch in den sozialen Medien dokumentiert. "Leonora muss leider im Krankenhaus aufgenommen werden. Ihr Gesicht ist angeschwollen und sie braucht Antibiotikum über die Vene", hatte Anna-Maria ihren Followern berichtet. Das Kleinkind hatte mit der Infektion offenbar auch seine Geschwister Aaliyah und Djibi angesteckt – auch die kleinen Racker hatten damals Fieber bekommen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Kinder Issa und Laila

