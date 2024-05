Taylor Swift macht Travis süßen Liebesbeweis bei Konzert!

Sie ist zurück auf der Bühne: Taylor Swift (34) hat am vergangenen Abend den europäischen Teil ihrer "Eras"-Tour eingeleitet. Da sie im vergangenen Monat ein neues Album veröffentlicht hatte, durften Songs davon auf der Setlist natürlich nicht fehlen. Die Sängerin performte das Liebeslied "So High School" – und baute in die Choreographie gleich eine Hommage an ihren Freund Travis Kelce (34) ein. Videoaufnahmen davon kursieren derzeit auf TikTok und zeigen die Performerin in ihrem weißen Kostüm, umringt von ihren Tänzern. Sie sitzen auf einer Zuschauertribüne und ahmen mit ihren Körpern eine Welle nach. Dabei sieht sie den Fans von Travis' Footballteam erstaunlich ähnlich. Denn auch die führen dieses Manöver immer durch, wenn die Kansas City Chiefs einen Touchdown erzielen!

Travis selbst war beim Auftakt der Tour allerdings nicht dabei. Trotzdem freuen sich Taylors Fans schon darauf, ihn im Publikum zu entdecken. "Jetzt ist es ein Muss, dass wir Travis dorthin bekommen und seine Reaktion zum Song beobachten können!", schreibt ein Fan enthusiastisch in den Kommentaren. Ein weiterer User meint: "Wir werden hier Zeugen eines echten Märchens, Leute!" Andere kommentieren Dinge wie: "Ich sterbe! Wie süß!" oder "Ich werde nie darüber wegkommen, dass Travis das erste Mal zu ihren Konzerten nur als Fan gegangen ist und jetzt widmet sie ihm einfach Songs in ihrem Set!"

Die Beziehung zwischen Taylor und Travis bezaubert im Moment die ganze Welt. Erst seit vergangenem Sommer sind die Musikerin und der Sportler ein Paar, dennoch scheint ihre Romanze was Ernstes zu sein. Immerhin hat der NFL-Star noch im vergangenen Monat über Kindernamen für seine zukünftigen Sprösslinge gewitzelt. Auch Ostern haben die Turteltauben mit Travis' gesamter Familie gefeiert! Der nächste große Schritt in der Beziehung scheint aber noch weit entfernt zu sein. "Sie genießen die Dinge, wie sie gerade sind", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly Anfang April.

Mike Kirschbaum/Wynn Las Vegas/Mega Taylor Swift und Travis Kelce nach dem Super Bowl

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

