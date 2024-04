Süß! Sila Sahin und ihr Samuel haben ein gemeinsames Tattoo

Seit 2015 sind Sila Sahin (38) und Samuel Radlinger (31) miteinander verheiratet. Die Alles was zählt-Bekanntheit und der Fußballer haben zwei Söhne. Doch nicht nur die Kinder vereinen das Paar. Sila und Samuel haben ein gemeinsames Tattoo. Im Rahmen ihrer eigenen Schuhkollektion mit Palado erzählt sie: "Mein Mann Samuel und ich haben es uns vor einigen Jahren gemeinsam stechen lassen. An meinem 31. Geburtstag während meiner Rock'n'Roll-Party hat Sammys Bruder Dominik, der Tätowierer ist, den Spruch für uns tätowiert."

Der Sportler trägt den Spruch "You and me against the world" am linken Handgelenk. Da Sila Schauspielerin ist, habe sie eine unauffälligere Stelle am rechten Fuß gewählt. Das Liebestattoo hat für die 38-Jährige eine tiefe Bedeutung: "Der Spruch 'Ich und Du gegen den Rest der Welt' ist für mich eine dramatische und romantische Liebeserklärung. Egal was passiert, wir stehen zusammen!", erklärt Sila und fügt hinzu: "Da wir unsere Eheringe aufgrund unserer Arbeit nur selten tragen können, bleibt das Tattoo immer sichtbar."

Nicht einmal die Fernbeziehung, die Sila und ihr Mann momentan aus beruflichen Gründen führen, könne an ihrer Liebe etwas ändern. Die Turteltauben bekommen es trotz der Distanz hin, sich regelmäßig zu sehen. "Einmal die Woche oder alle zehn Tage", verriet der Serienstar im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Schauspielerin

