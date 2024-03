Kind und Karriere: So wuppt Sila Sahin ihren Mama-Alltag!

Sie ist nicht allein. Sila Sahin (38) und ihr Partner Samuel Radlinger (31) gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Nachdem sie sich 2016 das Jawort gegeben hatten, besiegelten sie ihre Liebe nur wenig später mit ihren beiden Söhnen. Jedoch kehrt die Schauspielerin ihrem Beruf trotz ihrer kleinen Familie nicht den Rücken – und wird dabei tatkräftig von ihren Liebsten unterstützt. Vor allem ein Mensch spielt eine ganz besondere Rolle in Silas erfolgreicher Work-Life-Balance.

"Meine Mutter ist zum Glück auf all den Reisen mit dabei", verrät die 38-Jährige gegenüber Bild. Und damit nicht genug: Da die Kita, die ihre Söhne eigentlich besuchen sollte, abgesagt hatte, begleitete Silas Mama Hani sie sogar nach Köln zu ihrem Job bei Alles was zählt. "Sie hat uns nie alleine gelassen. Ohne die Hilfe meiner Mutter würde unser Familienleben nicht funktionieren", schwärmt der Serienstar in höchsten Tönen. Dank ihres Elternteils sei sie deshalb trotz ihres turbulenten Alltags glücklicherweise auch nicht auf ein Kindermädchen angewiesen. "Meine Mutter ist die bessere Nanny", erklärt Sila.

Nachdem sich die Schauspielerin für einige Zeit vom AWZ-Set verabschiedet hatte, kündigte sie ihre Rückkehr erst vor wenigen Wochen an, wie RTL in einer offiziellen Pressekonferenz bestätigte. "Ich liebe es, am Set zu arbeiten. Ich verstehe mich hervorragend mit meinen Kollegen", begründete die gebürtige Berlinerin damals ihre Entscheidung.

Instagram / diesilasahin Sila Sahin mit ihrer Muttter

Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Samuel Radlinger und ihre beiden Söhne

