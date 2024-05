Nur ein Witz? König Charles glaubt, Harry trägt Abhörgeräte

Prinz Harrys (39) Besuch in Großbritannien war offenbar auch Thema im Buckingham Palace. Wie der Experte Tom Quinn behauptet, soll König Charles (75) sogar einen Scherz darüber gemacht haben, dass sein Sohn ein Gespräch mit ihm vermutlich aufzeichnen würde. "Als König Charles hörte, dass sein Sohn für die Invictus Games zurückkehren wollte, scherzte er, dass er Harry, wenn er ihn sehen würde, durchsuchen müsste, um herauszufinden, ob er ihre Unterhaltung aufzeichnet", erzählt der Autor im Interview mit The Mirror. Das sei aber nur ein Witz gewesen. Doch angesichts des zerrütteten Verhältnisses des Herzogs von Sussex mit der Königsfamilie bekommt er einen bitteren Beigeschmack – so als könnte Charles seine Sorge vielleicht doch ernst gemeint haben.

Sobald bekannt geworden war, dass Harry für ein paar Tage nach London reist, wurde spekuliert, ob er seinen Vater besuchen würde. Laut eines Vertreters habe der aber keine Zeit für seinen Spross. "Als Antwort auf viele Anfragen und anhaltende Spekulationen, ob der Herzog seinen Vater während seines Aufenthalts im Vereinigten Königreich in dieser Woche treffen wird oder nicht, wird dies aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät leider nicht möglich sein", gab Harrys Sprecher bekannt, fügte aber hinzu: "Der Herzog hat natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters mit seinen Verpflichtungen und verschiedenen Prioritäten und hofft, ihn bald sehen zu können."

Harry soll mittlerweile sogar schon auf dem Weg zurück in die USA sein. Während er am Mittwoch in London an einem Jubiläumsgottesdienst für die Invictus Games teilnahm, wurde im Palast ebenfalls gefeiert. Charles lud zur ersten Gartenparty der Saison ein. Der Monarch erschien natürlich auch selbst und mischte sich unter die Gäste, unter denen auch seine Geschwister Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (60) sowie seine Gattin Königin Camilla (76) waren. Berichten von People zufolge soll Charles das Fest sehr genossen und beste Laune gehabt haben.

Getty Images Prinz Harry in London

Getty Images König Charles, im Mai 2024

