Für diese drei Tanzpaare hat sich das harte Training der vergangenen Wochen bezahlt gemacht! Nachdem jedes Duo gestern bei Let's Dance insgesamt drei Tänze aufs Parkett legte, standen die Finalisten der diesjährigen Staffel fest: Ella Endlich (34), Pascal Hens (39) und Benjamin Piwko (39) gaben noch einmal Vollgas und wurden schließlich von Daniel Hartwich (40) und Victoria Swarovski (25) in die finale Runde geschickt. Promiflash traf die drei Durchstarter nach der Sendung zum Interview. Und so viel sei schon mal verraten: Vor allem einer ist fassungslos über seinen Einzug ins Finale...

Schaut man sich allein die Wertung der Jury an, sah es ziemlich schlecht aus für Pascal Hens und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32). Von den insgesamt vier Halbfinal-Paaren hatten sie die schlechteste Punktzahl – doch am Ende traf es dann doch TV-Moderatorin Nazan Eckes (43). "Ich bin froh, dass wir so viele tolle Fans haben, die für uns angerufen haben, denn durch die Tänze waren wir ganz hinten. Bei der Samba ist mir auch noch ein kleines Malheur passiert", ließ der Ex-Handballprofi den Abend im Promiflash-Interview Revue passieren. Tatsächlich verlor er durch seinen kaputten Schuh während der Performance das Gleichgewicht, was ihn schlussendlich etwas aus der Bahn warf.

Neben Pascal steht aber auch Benjamin Piwko im Finale der Show. Zwar hatte es in den vergangenen Sendungen auch für ihn ab und zu Kritik gehagelt, umso größer ist nun aber die Freude, unter die letzten drei gekommen zu sein: "Ich bin einfach sprachlos... 'Let's Dance' ist einfach unberechenbar." Auch Coach Isabel Edvardsson (36) fiel ein großer Stein vom Herzen: "Wir sind so glücklich, wahnsinnig."

Für die Frauenpower im großen Showdown sorgt Ella Endlich. Dass es die Sängerin so weit geschafft hat, ist nicht verwunderlich. Immerhin liefert sie von Beginn an eine Top-Performance nach der anderen ab. "Natürlich gehört dazu, dass wir Leistung abliefern und dass wir bewertet werden, aber das größte Kompliment haben uns heute die Menschen da draußen gemacht, die für uns angerufen haben", schwärmte sie.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Ekaterina Leonova und Pascal Hens bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

Anzeige

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin im Halbfinale von "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Die Halbfinalisten von "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de