Mit diesem Patzer hatte gestern Abend bei Let's Dance wohl niemand gerechnet – am wenigsten wohl Pascal Hens (39). Während der ersten Sekunden seiner Samba stockte dem Publikum fast der Atem. Selbst der sonst so strenge Joachim Llambi (54) war begeistert von den ersten Schritten des ehemaligen Handballprofis. Doch plötzlich verlor er das Gleichgewicht, bückte sich noch während der Performance zu seinen Füßen runter. Im Gespräch mit Daniel Hartwich (40) erklärte Pommes, dass etwas mit der Sohle seines Schuhs nicht in Ordnung war. Doch wie konnte es so weit kommen? Pascal hat eine Erklärung.

"Ich dachte, mein Schuh ist kaputt. Es hat sich komisch angefühlt. Ich war dann raus und habe die nächsten Schritte versemmelt — weil ich mit meinem Schuh beschäftigt war", schilderte er die Situation im Interview mit Bild. Während alle anderen Kandidaten vor Staffelstart mit insgesamt vier Paar Tanzschuhen ausgestattet wurden, fiel die Ausbeute für Pascal mager aus: "Ich bin der Einzige, der nur zwei Paar Schuhe bekommen hat. Weil wahrscheinlich niemand gedacht hätte, dass wir so lange tanzen." Liegt das womöglich auch an der Schuhgröße des 2,03 Meter großen Sportlers? 48,5 ist schließlich schon eine Hausnummer. Die "Lappen" müssen jetzt noch eine Show überstehen, denn wie Pascal weiter verriet, kommen neue Treter erst mal noch nicht infrage.

Trotz des Schuh-Fails sind er und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (32) eine Runde weiter – und das ist selbst für den 39-Jährigen ein Unding. "Ich bin froh, dass wir so viele tolle Fans haben, die für uns angerufen haben, denn durch die Tänze waren wir ganz hinten. Bei der Samba ist mir auch noch ein kleines Malheur passiert", erzählte er kurz nach der Sendung im Promiflash-Interview: "Hätte mich jetzt todgeärgert, wenn wir deswegen rausgeflogen wären."

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova

Anzeige

Getty Images Pascal Hens und Ekaterina Leonova im Halbfinale von "Let's Dance"

Anzeige

WENN Pascal Hens in der ersten Live-Show von "Let's Dance", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de