Das bedeuten Gi-huns letzte Worte im Finale von "Squid Game"

Im dramatischen Finale der dritten und finalen Staffel der Netflix-Erfolgsserie Squid Game nimmt Protagonist Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae (52), einen tragischen Abschied. In einem entscheidenden Moment wendet er sich an den Frontmann In-ho, dargestellt von Lee Byung-Hun, und hält ihm seine selbstlosen Taten vor Augen. Trotz der Hoffnungslosigkeit, die In-ho einst in die Kinderspiele trieb, beweist Gi-hun, dass in manchen Menschen noch Güte und Aufopferungsbereitschaft wohnen. Nachdem er Jun-hees Baby gerettet hat, richtet er kurz vor seinem Freitod nicht nur die Worte "Wir sind keine Pferde. Wir sind Menschen" an den Frontmann, sondern spricht dabei auch zum Publikum. Mit dem Satz "Und wir Menschen…" hinterlässt er Raum zur Interpretation.

Laut Serienmacher Hwang Dong-hyuk ist diese bewusste Lücke im Dialog eine Einladung an die Zuschauer, selbst darüber nachzudenken, was es bedeutet, Mensch zu sein. In einem Gespräch mit Variety erklärte er, dass Gi-huns Opfer eine Antwort durch Taten sei, statt durch Worte. Indem Gi-hun sein Leben gibt, stellt er ein Idealbild menschlicher Werte dar und weckt selbst beim abgebrühten In-ho einen Wandel. Dieser macht sich anschließend auf, um Gi-huns Tochter in den USA seinen verbliebenen Gewinn zu überreichen, und wird dort mit der Erkenntnis konfrontiert, dass die brutalen Spiele bereits auf internationaler Ebene angekommen sind.

Das düstere Universum der Serie präsentiert immer wieder versteckte Hinweise, die zur Reflexion anregen. Bereits zuvor hatte das Setdesign mit lateinischen Inschriften auf den Wänden des Schlafsaals für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Worte "hodie mihi, cras tibi" – "Heute ich, morgen du" – unterstreichen den fatalistischen Charakter der Show. Die Phrase wird häufig auf Grabsteinen verwendet – ein verstecktes Mahnmal an die Vergänglichkeit des Lebens. Kombiniert mit den offenen Fragen zu den menschlichen Werten sorgt "Squid Game" einmal mehr dafür, dass die Serie nicht nur unterhält, sondern auch tiefgründige Diskussionen anstößt, die weit über den Abspann hinausgehen.

Anzeige Anzeige

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Byung-hun, Hwang Dong-hyuk und Lee Jung-jae mit "Squid-Game"-Soldaten, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Netflix / No Ju-han Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel