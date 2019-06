Sie hätte wohl niemals gedacht, dass dieses Gespräch so ernste Folgen haben würde. Jay-Z (49) und Beyoncé (37) besuchten vor einigen Tagen ein Basketballspiel im Rahmen der aktuell laufenden NBA-Finals. Für eine Frau, die neben den beiden Musik-Superstars in der ersten Reihe saß, entwickelte sich der Abend zum absoluten Albtraum: Sie erhielt offenbar zahlreiche Mord-Drohungen – und das nur, weil sie sich zu dem Rapper herübergelehnt hatte!

Doch was genau war eigentlich passiert? Im Netz tauchte ein Video auf, in dem zu sehen war, wie sich eine Frau zu Jay-Z vorbeugte und ihn ansprach – einige Twitter-User wollten zudem erkannt haben, dass Beyoncé darüber nicht gerade begeistert aussah und der Frau einen leichten Stoß mit der Schulter versetzte. Nach Informationen von ESPN hatte dieser Vorfall gravierende Auswirkungen für die Dame, wie eine Reporterin des Senders berichtete: "Sie war in Tränen aufgelöst und habe die ganze Nacht über Morddrohungen in den sozialen Medien erhalten."

Bei der Betroffenen handelte es sich wohl um die Ehefrau von Joe Lacob – dem Chef des heimischen Basketball-Teams. Nach Angaben der Frau habe sie in dem Gespräch als gute Gastgeberin nur gefragt, ob der Musikproduzent und seine Liebste etwas zu trinken haben möchten, wie die Journalistin weiter ausführte. Weil es in der Halle so laut gewesen sei, habe die Dame Jay-Z nicht verstanden – und sich ihm deshalb zugewandt..

