Für Anna Maria Damm (23) und ihre Familie geht ein aufregendes Wochenende zu Ende. Am Freitag stand für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm: Ihre Tochter Eliana wurde ein Jahr alt. Für die stolze Mama ein emotionaler Tag, an dem sie vor Glück sogar ein paar Tränchen vergoss. Zu Ehren ihres Mädchens organisierte die YouTuberin eine Geburtstagsparty der Extraklasse – und die erinnert schon fast ein wenig an die legendären B-Day-Sausen von Kylie Jenner (21) und Co.!

Zugegeben, ganz so spektakulär waren die Feierlichkeiten nun nicht, aber auch Elianas Party – man sollte wohl lieber Partys sagen – hatte einiges zu bieten. Während am Freitag im kleinsten Kreis gefeiert wurde, fand die eigentliche Sause einen Tag später statt. Anna bestellte nicht nur fast 600 Luftballons, es gab sogar eine Fotowand aus Blumen! Auf den Schnappschüssen und Videos, die die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story postete, erinnerte der Garten der Familie generell an eine hippe Influencer-Location.

Alles war bis ins Detail perfekt dekoriert – und natürlich durfte auch eine stylische Torte nicht fehlen. Und das Geburtstagskind? Das verschlief das Spektakel zunächst. Ausgeruht und voller Tatendrang stieß Eliana dann dazu und machte sich, wie es sich für ein Kind gehört, gleich mal über die Geschenke her.

