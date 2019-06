Ein großer Tag für Anna Maria Damm (23) und ihre Tochter Eliana! Die Influencerin teilt mit ihrer Community mit Vorliebe Einblicke in ihr Mutterglück: Zahlreiche zuckersüße Bilder zeigen sie beim Kuscheln oder Spielen mit ihrem Kind. Auch über die Meilensteine der kleinen Maus berichtet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin fleißig. Am 7. Juni steht nun erneut ein ganz besonderes Ereignis in Elianas Leben an: Sie feiert ihren ersten Geburtstag!

"Alles Liebe zu deinem allerersten Geburtstag, Eliana! Genau vor einem Jahr kamst du in unser Leben und ich war zuvor noch nie so glücklich, wie seitdem du da bist. Ich liebe dich, mein Sonnenschein, und ich bin die stolzeste Mami auf der ganzen Welt", beglückwünschte Anna Maria ihren Sprössling auf Instagram. Dazu postete die YouTuberin ein paar schnuckelige Bilder von ihrem Kind: Auf den Aufnahmen lässt sich Eliana in einem weißen Kleid und mit einem Blumenkranz im Haar eine Torte genüsslich schmecken! Freunde der Familie wie Sarah Harrison (28), Ischtar Isik (23) oder Ebru Ergüner zeigten sich von diesem zuckersüßen Anblick in den Kommentaren ebenfalls ganz überwältigt.

Doch nicht nur für Eliana ist heute ein ganz besonderer Tag – Mama Anna Maria kann ihre Tränen vor Glück offenbar gar nicht mehr zurückhalten: "Ich habe heute Morgen schon geheult. Heute ist nämlich auch ein sehr emotionaler Tag für mich", gestand sie in ihrer Instagram-Story. Um den Anlass auch gebührend zu begehen, hat die stolze Mami sogar gleich zwei Geburtstagsfeiern geplant: Heute gibt es nur eine kleine Party und am Samstag folgt dann die große Sause!

Instagram / annamariadamm Eliana, die Tochter von Anna Maria Damm

