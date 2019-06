Auch Promis haben mal schwierige Phasen und zweifeln an sich! Nachdem Sängerin Ciara (33) im Mai 2014 ihren ersten Sohn zur Welt brachte, trennte sie sich nur drei Monate später von dessen Vater, dem Rapper Future (35). Keine einfache Zeit für die Musikerin, die sich eigentlich nichts sehnlicher als eine heile Familie wünschte. Jahre später besitzt Ciara nun die Kraft, über dieses schmerzliche Kapitel in ihrem Leben zu sprechen.

In der US-amerikanischen Talkshow Red Table Talk erinnert sich die 33-Jährige an die Zeit als frischgebackene und plötzlich alleinerziehende Mutter: “Es gab Momente, da stand ich weinend unter der Dusche.” Sie selbst sei in einer typischen Mutter-Vater-Kind-Konstellation aufgewachsen, was ihre Idealvorstellung von einer Familie prägte. Gegenüber Gastgeberin Jada Pinkett-Smith (47) erklärt die “Goodies”-Interpretin ihre damalige Situation: “Nichts davon war ideal. Ich fühlte mich, als wäre ich gescheitert.”

Diese Zeit hat Ciara nun aber hinter sich gelassen. Nachdem sie sich aufraffte und sich ganz an ihre neue Rolle gewöhnt hatte, ging es auch in ihrem Liebesleben wieder bergauf. Mittlerweile ist die R&B-Sängerin mit dem Football-Star Russell Wilson (30) verheiratet und brachte 2017 ihr zweites Kind, eine Tochter, zur Welt.

Frederick M. Brown/Getty Images for BET Future und Ciara bei den BET Awards 2013

Anzeige

ciara / Instagram Ciara und ihr Söhnchen Future Jr.

Anzeige

Ari Perilstein / Getty Images Russell Wilson und seine schwangere Ehefrau Ciara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de