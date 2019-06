Schocknachricht von Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (28)! Eigentlich könnte das TV-Gesicht zurzeit so glücklich sein, wie nie zuvor. Nach jahrelanger Traumfrau-Suche in dem Kuppelformat hat er nun mit seiner Annika endlich die Richtige gefunden. Gestern feierten die beiden sogar schon ihr einjähriges Jubiläum. Doch von einer schlimmen Entwicklung in seinem Leben haben die Fans bisher noch nichts erfahren: Ingo leidet an einer unheilbaren Krankheit!

Das verriet Annika jetzt auf ihrem gemeinsamen Facebook-Account. Neben den vielen Glückwünschen zu ihrem ersten Jahrestag, mussten die beiden nämlich auch eine Menge Hate-Kommentare unter ihrem Jubiläums-Post einstecken. Denn Ingo hat in letzter Zeit ein wenig zugenommen. Dafür gibt es allerdings auch einen Grund: "Wir wissen, dass wir dick sind, das braucht man uns nicht zu sagen. Es wurden schon entsprechende Anträge gestellt, da wir was ändern wollen. Ingo hat eine schlimme, nicht heilbare Krankheit und muss seit gut einem Jahr sehr starke Medikamente nehmen, die nun leider auch aufschwämmende Wirkung haben", erklärte Annika in ihrem Post. Woran ihr Liebster genau leidet, wollte sie allerdings noch nicht verraten.

Aufgrund der vielen Kritiker wollen sich Annika und Ingo erst mal ein wenig aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Schon früher haben sie kleinere Social-Media-Pausen eingelegt, wenn die Kommentare im Netz einfach zu fies wurden. Denn sei es nun ihre Figur oder ihre Rechtschreibung – Annika und Ingo müssen von ihren Followern so einiges wegstecken.

"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Annika im Juni 2019

Annika und Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Ingo

Annika und "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im April 2019

