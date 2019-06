Er ist noch immer total verknallt in seine Flamme! Mehrere Jahre hatte Ingo (28) bei Schwiegertochter gesucht nach der Frau fürs Leben gesucht. Statt in der Kuppelshow hatte er sein Glück abseits der Kameras gefunden: Seit einem Jahr ist der 28-Jährige jetzt schon mit seiner Annika zusammen. Kürzlich hatten die Fans der Turteltauben über eine Hochzeit der beiden spekuliert. So weit ist es zwar noch nicht – zu ihrem ersten Jahrestag machte er seiner Herzdame nun jedoch eine niedliche Liebeserklärung!

Zu einem Kuschel-Schnappschuss der beiden im Zug verriet der TV-Liebling, dass er vor genau einem Jahr mit seiner Partnerin zusammen gekommen sei. Dass er nach all den Enttäuschungen in seinem Leben doch noch auf seine Traumfrau treffe, das habe er damals nicht gedacht, offenbarte Ingo. Vor allem sei er stolz, dass es ohne "Schwiegertochter gesucht" geklappt habe. "Ich schätze sie so sehr und lasse sie nicht mehr gehen", stellte er klar auf Instagram klar.

"Annika, ich liebe dich über alles und werde dir immer zur Seite stehen", ließ der TV-Star seinen Gefühlen freien Lauf. Wie sehr auch Annika ihren Ingo liebt, hatte sie erst im Mai auf einer ganz besonderen Art bewiesen: Die Rheinländerin hatte sich für ihren Schatz ein rotes Herz auf ihrer Haut verewigen lassen.

Facebook / Ingo und Annika Fanpage "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo und seine Annika im Juni 2019

Anzeige

Facebook / Ingo und Annika Fanpage "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo

Anzeige

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Tattoo von Annika

Anzeige

Was haltet ihr von Ingos Liebes-Posting? Total süß! Etwas peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de