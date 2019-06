Die Fans von Celine Dion (51) sind mal wieder in Aufruhr! Seit Monaten sorgen sich ihre Follower um die Sängerin. Celine scheint nämlich deutlich abgenommen zu haben und wirkt auf neuesten Fotos ungesund dürr. Ihre Mager-Auftritte und die dazugehörige Fan-Sorge wurden sogar so schlimm, dass die Pop-Diva die Magersuchtgerüchte bereits dementieren musste. Ein neuer Social-Media-Post bringt die Gerüchteküche jetzt wieder zum Brodeln: Celine wirkt darin erneut extrem dünn!

Dieses Instagram-Bild sorgt im Netz für Furore. Darauf sitzt die 51-Jährige mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden und stützt sich mit den Händen ab. Dadurch wird ihre ohnehin schon schmale Silhouette noch mal deutlich betont. Aber auch ihre Arme sehen in dem Pic ungewöhnlich dünn aus – und das ist natürlich auch ihren Followern aufgefallen. "Iss bitte etwas! Es sieht wirklich nicht gut aus", schrieb zum Beispiel eine Userin. In vielen Kommentaren sorgen sich ihre Bewunderer, die "My Heart Will Go On"-Interpretin könnte magersüchtig sein.

Mit ihrem Post liefert Celine ihren Fans aber nicht nur Grund zur Sorge, sondern macht auch gleich Werbung für ihre neue Single. Auf dem Shirt der Kanadierin steht nämlich "FOMO". Eigentlich steht diese Abkürzung im Netz für "Fear of missing out", also auf Deutsch "Angst, etwas zu verpassen". Celine deutet in ihrer Bildunterschrift allerdings an, dass die Buchstaben bei ihr auch für etwas anderes stehen könnten – also ganz klar eine Anspielung auf ihren neuen Hit "Flying On My Own".

Getty Images Celine Dion bei einer Fashion Show von Alexandre Vauthier in Paris

Getty Images Pepe Munoz und Celine Dion bei einer Fashion Show in Paris

Getty Images Celine Dion in Los Angeles

