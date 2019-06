Charlotte Würdig (40) ist eine absolute Traumfrau! Auch nach der Geburt ihrer zwei Söhne 2013 und 2016 fühlt sich die Moderatorin noch immer sichtlich wohl in ihrem Körper – das beweist sie regelmäßig mit ihren selbstbewussten Postings im Netz. Dabei macht die 40-Jährige kein Geheimnis daraus, dass an ihr nicht alles echt ist. Regelmäßig lässt sie sich ihr Gesicht mit Hyaluron behandeln. Aber spricht Charlotte die Veränderungen an ihrem Körper eigentlich vorher mit ihrem Mann Sido (38) ab?

Im Gespräch mit Bild verriet die TV-Beauty nun: "Nein, ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Das ist meine eigene Entscheidung. Und wenn man es vorher niemandem sagt, sind die Reaktionen hinterher auch ehrlicher.“ Die gebürtige Norwegerin erklärte weiter, dass sie nicht sofort einen Beauty-Doc aufsuche, wenn ihr etwas an ihrem Body nicht gefällt: "Wenn ich etwas optimieren lasse, dann ist es für mich das I-Tüpfelchen." Sie achte auf eine gesunde Ernährung und mache zusätzlich viel Sport.

Nicht alle Fans können nachvollziehen, warum Charlotte an ihrem Körper nachhelfen lässt. Unter ihren Social-Media-Fotos vermehren sich Kommentare wie "Du bist so eine hübsche Frau. Was ist mit deinem Gesicht?" oder "Ich hoffe, dein Gesicht ist nur zu krass geschminkt. Deine eher natürliche Art hat mir immer so gefallen."

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im Juni 2019

Actionpress/ Tamara Bieber Charlotte Würdig beim Felix Burda Award 2019

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im März 2019

