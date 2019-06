Jeffree Star (33) weint in den sozialen Medien bittere Tränen! Erst Anfang April hatte der 33-Jährige offenbart, dass bei einem Einbruch in sein Lager Concealer seiner eigenen Beauty-Marke im Wert von knapp 2,5 Millionen Dollar entwendet worden war. Nur wenige Monate später muss der US-amerikanische Make-up-Guru nun einen weiteren Schlag verkraften. Dieses Mal ist aber offenbar nicht sein Business, sondern sein privates Umfeld betroffen: In Jeffrees Familie gab es einen Todesfall!

Der Tattoo-Fan zeigte sich auf Instagram jetzt tränenüberströmt und erklärte: "Uns ist etwas wirklich Furchtbares passiert. Ich war tagelang nicht am Handy, wir haben so getan, als wären wir im Urlaub, aber eigentlich sind wir seit vier Tagen zu Hause. Wir haben diese Woche ein Familienmitglied verloren." Schluchzend fügte Jeffree hinzu, dass er so sehr am Boden zerstört sei, dass er nicht wisse, was er noch sagen oder denken solle. Ihm sei jedoch wichtig, dass seine Fans wissen, dass er bald wieder in die sozialen Medien zurückkehren werde.

Wer aus seinem engsten Umfeld verstorben ist, ließ Jeffree offen. Fans vermuteten im Netz allerdings, dass es sich vielleicht um seine leibliche Mutter handeln könnte. Schließlich hatte der YouTube-Star in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es seiner Mama gesundheitlich nicht sonderlich gut gehe. Die Anteilnahme an Jeffrees tragischem Verlust ist in jedem Fall riesig: "Wir denken an dich und deine Familie. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, und bleib stark. Wir lieben dich", schrieb ein Follower auf der Fotoplattform.

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, YouTuber

Instagram / jeffreestar Jeffree Star mit seinem Freund Nathan Schwandt und einem ihrer sechs Hündchen

Instagram / jeffreestar Jeffree Star, Netz-Bekanntheit

