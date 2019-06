Erst seit Anfang Mai sind Reality-Star Sophia Vegas (31) und Daniel Charlier verlobt. Der Unternehmer hielt in Mailand um die Hand seiner Angebeteten an – und die sagte überglücklich ja. Im Februar war bereits ihre gemeinsame Tochter Amanda Jaqueline Charlier zur Welt gekommen. Jetzt folgt der nächste logische Schritt: Die Turteltauben wollen heiraten. Aber nicht nur eine, sondern gleich drei Hochzeiten sollen gefeiert werden!

Im Interview mit RTL verkündete Daniel die News: "Wir wollen im August heiraten. Es soll drei Hochzeiten geben. Eine hier in Beverly Hills, eine in Deutschland und eine auf Ibiza." Wird darunter auch eine kirchliche Trauung sein? "Ja, dort wo Amanda in Beverly Hills getauft wurde, werden wir eine der Hochzeiten feiern. Wir sind schon sehr aufgeregt", verriet der Motivationscoach strahlend.

Sophia pflichtete ihrem Schatz bei: "Wir können es gar nicht erwarten!" Auf eine große, pompöse Hochzeit haben die beiden übrigens keine Lust. "Wir werden es klein halten, ohne viele Leute. Es wird eine kleine, intime Hochzeit", sagte der künftige Bräutigam.

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier und Sophia Vegas im Mai 2019 in Mailand

Instagram / danielcharlier Daniel Charlier, Sophia Vegas und Amanda Jaqueline Charlier im Februar 2019 in Los Angeles

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier in Beverly Hills

