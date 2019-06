Möchte er seiner Ex damit eins auswischen? Schon im Februar ging die Beziehung von Lady Gaga (33) und ihrem Verlobten Christian Carino in die Brüche. Immer wieder kamen seither Gerüchte auf, wonach der zu diesem Zeitpunkt noch vergebene Bradley Cooper (44) der Grund für das Liebes-Aus gewesen sein soll. Seit einigen Tagen ist nun auch zwischen dem Schauspieler und seiner Irina Shayk (33) Schluss – Lady Gaga hätte damit freie Bahn bei ihrem "A Star is Born"-Kollegen. Ihrem Ex geht diese Vorstellung aber offenbar gehörig gegen den Strich. Er scheint nun zum Gegenschlag auszuholen und bekundete öffentlich sein Gefallen an Bradleys Verflossener Irina!

Nach der Trennung von dem Filmemacher flüchtete sich das russische Topmodel erst einmal nach Island und teilte von dort aus ein paar heiße Schnappschüsse auf Instagram. Eine Aufnahme, die die Schönheit im Badeanzug zeigt, hat nun sogar Lady Gagas Ex mit einem Like versehen: Die knackige Rückansicht der Schönheit scheint auch dem Talentmanager zu gefallen – oder wollte er Bradley und Lady Gaga damit vielleicht nur eins auswischen?

Immerhin scheint der 50-Jährige nach wie vor sehr unter Liebeskummer zu leiden: Bisher hat Christian noch kein einziges Foto seiner Ex von seinen Social-Media-Profilen gelöscht und veröffentlicht zudem immer wieder Aussagen, mit denen er auf die Blondine anzuspielen scheint. "Manche Frauen fürchten das Feuer, andere werden es einfach", lautet eine seiner Zeilen. Ob das ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Pop-Diva ihrem Ex tatsächlich wegen des Hollywood-Hotties das Herz gebrochen hat?

Instagram / irinashayk Irina Shayk, Juni 2019

Getty Images Bradley Cooper und Lady Gaga

MEGA Christian Carino und Lady Gaga, 2018

