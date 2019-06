Sie kann es einfach nicht lassen! Erst Anfang des Jahres kündigte Helene Fischer (34) an, dass sie sich eine kleine Auszeit gönnen wolle – nach den zahlreichen Preisen, die sich die Königin des Schlagers in den vergangenen Jahren einheimste, kein Wunder! Umso schöner ist es für ihre Fans jedoch, dass die blonde Beauty es mit der geplanten Bühnenabstinenz nicht ganz so genau nimmt. Die Sängerin gibt jetzt kurzerhand ein Konzert – und das keinesfalls zum ersten Mal während ihrer Pause!

Erst kürzlich trat die 34-Jährige beim 80. Geburtstag von Baugigant Günter Papenburg auf. Auch beim 100. Jubiläum des Textilunternehmens Trigema Ende Oktober in Burladingen wird sie ein paar Lieder zum Besten geben. Doch dabei soll es keinesfalls bleiben: Getreu nach dem Motto "Aller guten Dinge sind drei" wird Helene am 29. Juni für die Angestellten der Automobilfirma Daimler trällern. "Es gibt ein Mitarbeiter-Konzert, bei dem Helene Fischer auftritt", verriet eine Konzernsprecherin jetzt gegenüber Bild.

Erst vor wenigen Tagen machte die Ex von Florian Silbereisen (37) mit Schlagzeilen von sich reden, weil sie den englischen Titelsong des Streifens "Traumfabrik" singt! "Es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt", schwärmte die erfolgreichste Künstlerin des Landes von diesem Projekt.

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer im Januar 2018

Becher/WENN.com Helene Fischer bei "Die große Schlagerüberraschung", 2018

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer bei "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten", 2018

