Ist das etwa ein Babybauch? Um die Ex von Tiger Woods (43) ist es in den vergangenen Jahren deutlich ruhiger geworden. Zuletzt wurde 2014 spekuliert, dass Elin Nordegren (39) sich von ihrem letzten Partner, Milliardär Christopher Klein, getrennt haben soll. Später wurde ihr sogar eine Affäre mit Gavin Rossdale (53) nachgesagt. Offenbar scheint die Blondine inzwischen wieder in festen Händen zu sein: Elin wurde mit einer verdächtigen Rundung von Paparazzi gesichtet – ist die 39-Jährige etwa zum dritten Mal schwanger?

Radar Online liegen Aufnahmen vor, die das Model beim Fußballspiel ihres zehnjährigen Sohnes Charlie zeigen: In einer engen schwarzen Leggings und einem Tube-Top ist ein Merkmal kaum zu übersehen – die auffällige Wölbung ihrer Körpermitte! Für das US-Magazin steht fest: Die Schwedin ist offenbar zum dritten Mal in freudiger Erwartung – und scheint genug von dem Versteckspiel zu haben. Unklar ist aber, wer der Vater des ungeborenen Kindes sein könnte.

Elin war von 2004 bis 2010 mit Tiger verheiratet. Aus der Ehe resultierten damals zwei gemeinsame Kinder – Sam (11) und Charlie (10). Glaubt ihr auch, dass Elin ein drittes Kind erwartet? Stimmt ab!

Getty Images Elin Nordegren im September 2004

Anzeige

Getty Images Elin Nordegren im Mai 2006

Anzeige

Getty Images Elin Nordegren im Juli 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de