So extravagant zeigt sich Prinzessin Victoria von Schweden (41) selten! Die skandinavische Kronprinzessin weiß ganz genau, welche Kleidung ihr steht. Ob edle Roben zu offiziellen Anlässen oder ein lässiger Normalo-Look im Alltag – die zweifache Mutter begeistert ihre Fans stets mit ihrer Stilsicherheit. Bei einer Gala wagte sich Victoria nun allerdings auf ganz neues Styling-Terrain: Im Tüllkleid à la Motsi Mabuse (38) und Kendall Jenner (23) zog die Schwedin alle Blicke auf sich!

Victorias Kleid kam zwar weniger knallig, dafür aber genauso bauschig wie die Kleider der Let's Dance-Jurorin und des Topmodels daher: Zur Verleihung des Polar Music Prize in Stockholm erschien die 41-Jährige in einem rosafarbenen Traum aus Tüll von Designerin Selam Fessahaye. Dazu trug sie einen schlichten Dutt und nudefarbene Pumps, die nicht zu sehr von ihrem Kleid ablenkten. Einzig ihre farblich zum Gürtel passenden Ohrringe fielen neben der bauschigen Robe ins Auge – und natürlich ihr strahlendes Lächeln an der Seite von Ehemann Prinz Daniel von Schweden (45).

Ein ganz ungewohnter Anblick der Kronprinzessin, die sich der Öffentlichkeit sonst eher in gedeckten Farben und bodenständiger Kleidung zeigt. Besonders ihre Garderobe für weniger formale Anlässe begeistert die Fans regelmäßig: Auch ganz entspannt mit Sonnenbrille oder in einem schlichten T-Shirt lieben sie ihre Untertanen. Ob das schicke Kontrastprogramm wohl ebenso gut ankommt? Gebt eure Meinung in unserer Umfrage ab!

Instagram / motsimabuse ; Alberto Pizzoli / Kontributor / Getty Images Motsi Mabuse und Kendall Jenner

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden und Prinz Daniel bei einer Preisverleihung in Stockholm

Stella Pictures AB / ActionPress Prinzessin Victoria in Stockholm

