Sie liebt es, die schicken Pumps auch mal im Schrank zu lassen! Prinzessin Victoria von Schweden (41) ist es gewohnt, sich für ihre royalen Pflichten eher schick und mondän zu kleiden. Doch die zweifache Mutter schlüpft für so manchen Termin viel lieber in bequeme Sneaker, Jeans und T-Shirt. Für einen Besuch von Feuerwehrmännern bei ihrer Arbeit im schwedischen Örtchen Pålgård zeigte sich die Prinzessin jetzt wieder einmal in einem ziemlich lässigen Outfit – und gefiel damit nicht nur Ehemann Prinz Daniel (44).

Das Königshaus veröffentlichte nun ein paar Schnappschüsse von dem Treffen mit den tapferen Helden auf seiner offiziellen Instagram-Seite. Der Anlass für den Termin: Zuvor hatte es einige Waldbrände in der Gegend um Pålgård gegeben. Victoria, Daniel und auch König Carl Gustaf (72) waren daraufhin angereist, um mit den Männern über ihre Arbeit bei der Feuerbekämpfung zu sprechen. Victoria trug bei ihrem Besuch eine dunkelblaue Stoffhose mit weißen Turnschuhen und eine Bluse. Die zahlreichen Knitterfalten in ihrem Oberteil bewiesen dabei: Auch die Adlige ist einfach nur ein ganz normaler Mensch!

Zu ihrem Geburtstag durfte es hingegen etwas schicker sein: Erst kürzlich wurde die Prinzessin 41 Jahre alt und beging ihren Ehrentag ganz königlich in einem wunderschönen, luxuriösen Kleid des Labels Zadig & Voltaire und schicken Sandaletten. Es scheint, als hätte die Schwedin die perfekte Mode-Balance gefunden!

