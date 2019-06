Sportliches Duell bei Schlag den Star! Regelmäßig treten bei der ProSieben-Show Prominente in diversen Geschicklichkeitsspielen und Wettkämpfen gegeneinander an und spielen um den Sieg und ein Preisgeld von 100.000 Euro. In der heutigen Sendung stehen sich mit Felix Neureuther (35) und Christoph Kramer (28) zwei echte Sportsgrößen gegenüber. Die beiden Sympathieträger lieferten bislang ein harmonisches Battle ab – für die Fans könnte es aber gerne mehr Konkurrenzkampf geben!

Die beiden legten bislang keinerlei Reibereien an den Tag und gönnten dem jeweils anderen die eingeheimsten Punkte für gewonnene Spiele. Von Sticheleien oder Seitenhieben bislang keine Spur. Zwar konnten die beiden so bei den Zuschauern viele Sympathiepunkte gewinnen, darunter litt allerdings auch die Stimmung: "Ich kann mir nicht helfen, aber zwei nette Kerle geht irgendwie nicht. Ein Arsch muss dabei sein", kommentierte zum Beispiel ein enttäuschter Fan via Twitter. "Heute ist es echt langweilig irgendwie, schade", schrieb ein anderer. "Die beiden sind nicht für das Format gemacht. Es tut mir leid, die sind viel zu nett und zu sympathisch und ich langweile mich ein bisschen", fügte eine weitere Userin hinzu.

Auch Moderator Elton (48) konnte bislang nicht für Spannung sorgen. Denn wenn es nach der Meinung der Fans geht, hat er sich von den harmoniegeladenen Gästen anstecken lassen. So schrieb ein User via Twitter: "Ich finde, dass Elton heute deutlich ruhiger drauf ist als sonst. Da sieht man mal, was gute Gäste so ausmachen."

