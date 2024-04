"Schlag den Star": Kai Pflaume entsetzt über Eltons Rauswurf

Die Nachricht, dass Elton (53) bald nicht mehr Schlag den Star moderieren wird, kam überraschend – auch für ihn. Die Bekanntgabe löste eine Schockwelle der Empörung aus. Nun meldet sich auch Kai Pflaume (56) zu Wort. "Dass man nach 23 Jahren Zusammenarbeit so mit dir umgeht, hast du definitiv nicht verdient", schreibt der Quizmaster unter Eltons Stellungnahme auf Instagram. Dazu kommentiert er den Hashtag #wermachtdennsowas in Anspielung auf ihre gemeinsame Sendung. Ihre Fans hoffen, dass sie jetzt vielleicht mehr Zeit für gemeinsame Projekte haben könnten. "Und so wird die neue Vorabendshow in der ARD geboren!", witzelt ein User.

In seinem Beitrag packte Elton darüber aus, dass ProSieben ihn über den Rausschmiss gar nicht informiert hätte, bevor die Entscheidung öffentlich gemacht wurde. Das habe ihn stinksauer gemacht: "Ich bin echt sprachlos, wütend, aber vor allem extrem traurig. Nicht mal eine Abschiedsshow wird mir nach 23 Jahren bei ProSieben gegönnt", teilte der ehemalige Mitarbeiter von Stefan Raab (57) mit. Die Enttäuschung müsste der 53-Jährige nun erst einmal mit ein "paar Bierchen" verarbeiten.

Mit der Entscheidung scheint sich ProSieben keinen Gefallen getan zu haben. Als neuer "Schlag den Star"-Moderator wurde Matthias Opdenhövel (53) verkündet. Doch dieser bekommt aufgrund des unschönen Abgangs seines Vorgängers jetzt schon viel Hate im Netz. Unter einem Verkündungspost auf seinem Instagram-Account sammeln sich die Boykottankündigungen. "Du hast nicht ein Wort darüber gelassen, wie mit Elton umgegangen wurde! Allein deswegen werde ich mir das nicht mehr ansehen", schreibt ein ehemaliger Fan. "Ohne Elton, ohne mich!", droht ein anderer Zuschauer.

ARD / Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Matthias Opdenhövel, Moderator

