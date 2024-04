Damit kämpft Felix Neureuther bei der Erziehung der Kinder

Kinder von gesundem Essen auf ihrem Teller überzeugen? Kein leichtes Unterfangen – das musste nun auch Skistar Felix Neureuther (40) am eigenen Leib erfahren. In seinem Podcast "Pizza & Pommes", den er mit Philipp Nagel führt, ist die Ernährungswissenschaftlerin Mona Nemmer zu Gast. Hier spricht der Sportler die kleinen Probleme des Alltags an, wodurch er einen seltenen Einblick in sein Privatleben gewährt. "Wir sehen das bei uns, wir haben drei kleine Kinder zu Hause. Schaff das mal, den Kindern was hinzustellen, das sie dann auch essen, was gesund ist. Was ist der Trick?", fragt er die Ernährungsexpertin.

Mona gibt dem ehemaligen Skiläufer einen Tipp mit auf den Weg. "Ich bin ein großer Befürworter davon, die Kids mitzunehmen, sie beim Kochen teilhaben zu lassen, vielleicht sogar beim Einkaufen", rät sie. Sie betont, dass das Thema gesunde Ernährung auch in Schulen stärker behandelt werden müsse. "Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass es ein riesiges Potenzial gäbe, das sich extrem positiv auf die ganze Gesellschaft auswirken kann, auf alle Gesellschaftskrankheiten wie Diabetes und Übergewicht, die wir mitschleppen", lautet ihre Meinung. Bevor es so weit ist, muss Felix die gesunde Ernährung zu Hause umsetzen – glücklicherweise ist er dabei nicht auf sich allein gestellt.

Seit 2013 liebt der Sportstar die ehemalige Biathletin Miriam (33) – vor rund sechs Jahren fand ihre Hochzeit statt. Anfang des Jahres ging es für das Paar inklusive der drei Kids nach Norwegen. Hier machten sie gemeinsam die Skipisten unsicher. Im Podcast schwärmt Felix von dem Land – auch hier kommt er zurück auf das Thema Ernährung. "Norwegen ist das Land der Gesundheit, der Bewegungsfreiheit – vor allem der Kinder – aber auch essenstechnisch verdammt gut aufgestellt", lautet sein Fazit.

Getty Images Felix Neureuther beim Bayerischen Sportpreis in München im Juli 2019

Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

