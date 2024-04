Matthias Opdenhövel übernimmt "Schlag den Star"-Moderation!

Matthias Opdenhövel (53) feiert seine Rückkehr! Die TV-Bekanntheit übernimmt laut DWDL zukünftig die Moderation der Spielshow Schlag den Star von seinem Kollegen Elton (53). Ab 2006 hatte er bereits "Schlag den Raab" – die Vorlage für die beliebte Show – moderiert. "Es ist mir eine Ehre und ein Heimkommen zugleich. Ich kann es kaum erwarten, nach 13 Jahren wieder in meinem alten Wohnzimmer zu stehen und freue mich auf alle prominenten Paarungen und verrückte Spiele", erklärt er voller Vorfreude.

Warum Elton, der das Format seit 2016 moderierte, zukünftig nicht mehr durch die Show führen wird, ist bisher nicht bekannt. Streit scheint es aber nicht zu geben, wie das Magazin weiterhin berichtet: Am Mittwoch bedankte sich der ProSieben-Chef Hannes Hiller noch bei Elton "für großes Entertainment", mit dem er das Publikum in den vergangenen Jahrzehnten beglückt habe und fügt hinzu: "Es war ein Fest mit dir." Allerdings ist der Entertainer derzeit auch sehr eingespannt: Unter anderem tritt er als Moderator von "Blamieren oder kassieren?" und "Schlag den Besten" auf.

Zuletzt machte Elton jedoch mit ganz anderen Neuigkeiten auf sich aufmerksam: Gemeinsam mit Stefan Raab (57) teaserte er in einem kurzen Instagram-Clip dessen Rückkehr an – vorausgesetzt Elton bringt neun Millionen Menschen dazu, dem Entertainer auf der Plattform zu folgen. Daraus wurde zwar nichts – der Ex-TV total-Moderator wagt trotzdem wieder einen Schritt in die Öffentlichkeit: Er wird gegen Regina Halmich (47) in den Boxring steigen.

Anzeige Anzeige

Seven.One / Willi Weber Moderator Elton bei "Schlag den Star"

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch über Matthias' Rückkehr? Ja, ich bin total begeistert! Na ja, ich finde Elton eigentlich super... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de