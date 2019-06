Die hartnäckigen Liebes-Gerüchte haben sich bewahrheitet: Denise Kappès (28) und Henning Merten sind tatsächlich ein Paar. Der YouTuber hatte sich erst im Januar von seiner damaligen Verlobten Anne Wünsche (27) getrennt. Die beiden haben zusammen die leibliche Tochter Juna, zudem übernahm Henning auch die Vaterrolle von Annes anderer Tochter Miley. Promiflash hat den TV-Star gefragt, wie die Beziehung zwischen ihr, ihren Kids und Hennings neuer Flamme ist.

"Ich kenne Denise nicht wirklich. Ich habe sie zweimal getroffen und mehr nicht. Ich kann mir also überhaupt kein Urteil bilden", beschreibt Anne ihr Verhältnis zu der neuen Frau an Hennings Seite gegenüber Promiflash. Ihre beiden Töchter hatten wohl schon mehr Kontakt zu Denise, wie die Ex-BTN-Darstellerin weiter verrät: "Mir ist auch nur wichtig, dass meine Kinder mit ihr klar kommen und sie mögen – und soweit ich weiß, ist das der Fall." Offenbar verstehen sich Miley und Luna ganz gut mit dem ehemaligen Der Bachelor-Babe.

Anne wusste schon einen Tag vor dem überraschenden Insta-Geständnis Bescheid, dass Henning und Denise wirklich ein Paar sind. Ihr Ex-Verlobter hatte ihr eine SMS geschrieben und sie damit vorgewarnt. Scheint, als hätten die beiden noch ein relativ gutes Verhältnis zueinander.

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seinen Töchtern Lea, Juna und Miley

Anzeige

Facebook / Anne Wünsche Anne Wünsche und Henning Merten mit ihren Kids Miley und Juna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de