Es ist die Liebes-Sensation des Wochenendes: Nach wochenlangen Spekulationen um eine mögliche Liebes-Beziehung zwischen den Promi-Mitbewohnern Denise Kappès (28) und Henning Merten bestätigten die zwei jetzt endlich ihre Liebe. Erst im Januar hatte der Youtuber seine Trennung von Anne Wünsche (27) bekannt gegeben. Aber was denkt die eigentlich über das neue Liebes-Glück ihres Verflossenen? Promiflash hat exklusiv bei der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nachgehakt – so steht Anne zu der neuen Liebe ihres Babydaddys.

Auf Anfrage von Promiflash verriet die Zweifach-Mama: "Ich bin nicht wirklich überrascht zu hören, dass die beiden nun doch zusammen sind. Man hat es ja schon sehr lange vermutet." Scheint, als habe Anne wie viele andere auch dieses Beziehung-Outing kommen sehen. Doch wie findet sie es, dass ihr Ex jetzt eine Neue hat? "Da ich auch seit einigen Wochen in einer Beziehung stecke und unfassbar glücklich mit ihm bin, ist es für mich völlig okay, dass er jetzt auch wieder Gefühle für eine andere Frau hat", erzählte die Schauspielerin weiter.

Die Vermutungen, dass Denise und Henning ein Paar sind, lagen schon lange in der Luft, doch immer wieder leugneten es die beiden. Promiflash traf die beiden erst am Mittwoch bei einem Event in Berlin, wo das Ex-Der Bachelor-Babe angegeben hatte: "Wir sind gute Freunde. Wir wohnen zusammen, wir sind WG-Partner."

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern, Mai 2019

Anzeige

Instagram / henning.merten Ex-"Berlin-Tag und Nacht"-Star Anne Wünsche und Henning Merten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de