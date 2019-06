Was für eine Überraschung: Vor wenigen Minuten ließen Denise Kappès (28) und Henning Merten die Liebes-Bombe platzen – sie sind ein Paar! Nach langen Spekulationen und dem Zusammenziehen in eine Wohngemeinschaft hat das frischverliebte Pärchen keine Lust mehr auf das Verstecken und steht zu seinen Gefühlen. Vor wenigen Tagen sah das aber noch ganz anders aus: Gegenüber Promiflash leugneten Henning und Denise noch Gefühle füreinander!

Promiflash traf die beiden erst vor vier Tagen auf einem Event in Berlin und hakte da genauer nach, was es mit den Gerüchten um eine Liebe der zwei auf sich hat. "Wir sind gute Freunde. Wir wohnen zusammen, wir sind WG-Partner", relativierte die 28-Jährige noch am Mittwoch die Gerüchte. Und auch der Ex von Anne Wünsche (27) fand klare Worte: "Nee, im Moment läuft da gar nichts. Wirklich nicht!"

Mit diesen Aussagen hat das Neu-Couple seine Fans aber ganz schön an der Nase herumgeführt – in ihrer kürzlich erschienen Liebes-Verkündung auf Instagram entschuldigte sich Denise dafür bei ihren Follower. "Wir wollten unsere Community niemals belügen oder veralbern. Wir wollten aber für uns entscheiden dürfen, wann der richtige Zeitpunkt ist", erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

Promiflash Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, Reality-TV-Star

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès, TV-Bekanntheiten

