Denise Kappès (28) schwebt aktuell auf Wolke sieben! Nach ihrer Trennung von Ex Tim hat die Reality-TV-Darstellerin in einem guten Kumpel ihre Liebe gefunden: Am Sonntag offenbarte die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie sich in ihren guten Freund und aktuellen WG-Kumpanen Henning Merten verliebt hat und die beiden nun ein Paar sind. Aus ihrer anfänglichen Freundschaft hat sich mehr entwickelt – Denise möchte Henning in ihrem Leben haben! Doch wie soll sich dieses in den nächsten Jahren entwickeln?

Für die Brünette steht fest: Sie möchte in ihrem Leben zur Ruhe kommen mit dem passenden Partner an ihrer Seite. Einen Tag vor ihrem öffentlichen Liebes-Outing beschrieb Denise in ihrer Instagram-Story, wo sie sich in zehn Jahren sieht: "Gesund, glücklich und endlich angekommen in einem schönen Haus am Wasser mit meiner besseren Hälfte." Ob das Henning sein wird? Die Chancen stehen sehr gut! Schließlich sind die beiden aus einer langen Freundschaft in die Beziehung gegangen und im Netz gab die Mutter eines Sohnes zu, sehr glücklich zu sein und noch an die wahre Liebe zu glauben.

Und das neue Glück teilten die beiden am Donnerstag auch aller Welt mit: "Wir haben keine Lust mehr, uns zu verstecken. Wir sind viel zu glücklich, um es nicht leben zu dürfen", schrieben die beiden auf Instagram zu einem innigen Paar-Schnappschuss.

