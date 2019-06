Die neue RTL-Kuppelshow Schlager sucht Liebe traf bei den Zuschauern leider nicht mitten ins Herz! In dem Format, das von DSDS-Queen Beatrice Egli (30) moderiert wird, begeben sich sechs Single-Sänger auf die Suche nach der ganz großen Liebe. In der allerersten Folge am Sonntag trafen sich bereits vier Musiker mit ihren Beziehungsanwärtern. Denny Fabian, Tim Toupet (47), Marry und Oliver Frank waren guter Dinge und amüsierten sich prächtig mit ihren Dates. Für das Publikum vor den Bildschirmen luden die Szenen jedoch nicht zum Träumen ein!

Eine erste Gesprächsrunde mit den potenziellen Partnern, süße Annäherungsversuche und berührende Geschichten der Musiker bestimmten die erste Episode. Bei den Flirtshow-Liebhabern kam dabei jedoch kaum Stimmung auf: "War 'Schlager sucht Liebe' so spannend, dass ich eingenickt bin? Vielleicht" oder "Die Sendung ist eher mau, es wirkt wirklich wie Satire auf ne schlechte Kuppelshow", meckerten nur zwei Twitter-User. Für einige User fiel das Format gänzlich durch: "Das ist sehr schlimm und peinlich." Jedoch gab es auch zahlreiche Fans der Sendung – sie waren überzeugt von der Qualität der TV-Show!

Auch wenn das Konzept in der ersten Folge kritisiert wurde – dranbleiben lohnt sich allemal! Beatrice Egli kündigte im Promiflash-Interview nämlich unglaubliche Liebes-Geschichten an: "'Schlager sucht Liebe' zeigt Facetten der Liebe, die sind lachend, weinend und in alle Richtungen. Ich durfte es ja schon sehen, ich konnte kaum aufhören zu gucken, es war so spannend."

