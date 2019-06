Harte Zeiten liegen hinter Neon-Sänger Andreas Robitzky! Der Schlagermusiker probiert im neuen Kuppelshow-Format mit dem Titel Schlager sucht Liebe in den kommenden Wochen sein Glück – er möchte seine absolute Traumfrau finden! Doch bevor der Künstler sich auf die Suche machen konnte, musste er privat einen großen Schicksalsschlag hinnehmen: Der "Engel oder Teufel"-Interpret litt bis vor Kurzem an einem Herzklappenfehler und musste sich einer schweren Operation unterziehen!

Seit zehn Jahren weiß der 40-Jährige von seinem Problem. Bislang konnte er ohne Schwierigkeiten leben – doch seit einem halben Jahr hat sich sein Zustand verschlechtert. Andi brauchte eine neue Herzklappe! "Ich war über zehn Stunden in der Narkose. Der Eingriff war relativ kompliziert und auch recht schwerwiegend", verriet er gegenüber RTL. Vor allem die Zeit auf der Intensivstation bleibt dem Musiker im Gedächtnis: "Sowas Furchtbares habe ich noch nie erlebt. Ich war noch nie in so einer Situation, so einsam."

Doch Andreas kann jetzt wieder aufatmen, denn seine Operation ist super verlaufen und hat ein tolles Ergebnis hervorgebracht: "Die Klappe ist jetzt nahezu dicht. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich langsam wieder aufbaue."

Facebook / Neon Musik Thomas Reese und Andreas Robitzky

Facebook / Neon Musik Das Schlager-Duo "Neon"

Facebook / Neon Musik Andreas Robitzky, Schlager-Musiker

