Bei Schlager sucht Liebe geht Deutschlands Volksmusik-Front in die Liebes-Offensive. Vor allem die Herren der Schöpfung stehen in der Sendung ihren Mann und lassen sich ganz gerne mal von ihren Flirt-Anwärterinnen verwöhnen. Dabei dürfte bei dem ein oder anderen Zuschauer sicherlich ganz schnell der Macho-Titel in den Sinn kommen. Schießen die Stars mit ihrem Proll-Gehabe etwa über die Ziellinie hinaus?

Kandidatin Carina, die mit Tim Toupet in das Liebes-Abenteuer gestartet ist, gesteht: "Von Tim hat mir nicht so gefallen, dass wir das Frühstück wegräumen sollten. Das war schon ein bisschen Pascha-mäßig!" Während der 47-Jährige sich am Frühstückstisch nach Strich und Faden bedienen lässt, ist bei Oliver Frank Beinarbeit für die Single-Ladys angesagt. Mit dem Tretboot sollen die Mädels ihren Auserwählten übers Wasser kutschieren. Der lehnt sich unterdessen entspannt zurück und genießt die Aussicht auf seine Damen. Bereits in der letzten Folge mimte er nicht gerade den Gentleman, als er die beiden Kuppelshow-Kandidatinnen wegen eines Auftritts einfach stehen ließ.

Tanja, die ebenfalls Schlager-Sternchen Tim umwirbt, findet es im Vergleich zu ihrer Nebenbuhlerin aber gar nicht so schlimm, ihren potenziellen Partner zu verwöhnen. Das sei eben sein "Live-Leben". Da sei es für sie ganz selbstverständlich, dass man das machen müsse. Carina wünsche sich hingegen, dass auch der Mann Hand anlegen und seine Freundin bei der Hausarbeit unterstützen würde.

