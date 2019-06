Was für eine Ehre! Seit der Hochzeit mit Prinz Harry (34) im Mai 2018 gehört Herzogin Meghan (37) offiziell zur britischen Königsfamilie. In den vergangenen Monaten kursierten allerdings immer wieder Gerüchte, wonach die frischgebackene Mutter Schwierigkeiten habe, Anschluss bei den Royals zu finden – besonders zwischen ihr und Herzogin Kate (37) soll es immer wieder zu Spannungen kommen. Doch eine Blaublüterin scheint voll und ganz hinter der einstigen Schauspielerin zu stehen: Queen Elizabeth (93). Das beweist auch das Geschenk, das sie Meghan zu ihrem Geburtstag machen möchte.

Am 4. August wird die ehemalige Suits-Darstellerin 38 Jahre alt und zu diesem Anlass hat sich die Monarchin angeblich eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen. Gegenüber The Sun erzählte ein Insider, dass die 93-Jährige vorhabe, Meghan, deren Mann Harry und Sohnemann Archie Harrison für die Feierlichkeiten auf ihr Ferienanwesen Balmoral Castle in Schottland einzuladen. Demnach soll die kleine Familie dort sogar seinen eigenen Flügel bekommen. Der Ausflug wäre höchstwahrscheinlich die erste Reise, die das Paar zusammen mit seinem Nachwuchs unternimmt.

Die Queen und ihr Mann Prinz Philipp (98) verbringen ihre Sommer bereits seit vielen Jahren in dem Schloss – es ist angeblich der Lieblings-Feriensitz der beiden. "Das ist der Grund, warum diese Einladung so besonders und herzlich ist", betonte die Quelle. Die Einladung gelte als eine Art Schlüsselindikator für den sozialen Status. Der Sprecher der Familie Sussex wollte sich allerdings noch nicht zu den angeblichen Geburtstagsplänen äußern.

ActionPress Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II., 2018

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

David Cheskin/AFP/Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Philip, Sophie, Countess of Wessex und Prinz Andrew im Balmoral Castle

