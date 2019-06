Nicht nur ihre Fans sorgen sich um Jasmin Tawil (36)! Die Schauspielerin, die bis 2014 mit dem Sänger Adel Tawil (40) liiert gewesen war, machte seit ihrem Umzug in die USA schwere Zeiten durch: Im Netz sprach sie offen über Alkoholprobleme und ihre Obdachlosigkeit auf Hawaii. Seit Oktober 2018 gibt es kein Lebenszeichen mehr von Jasmin, die sich eine Social-Media-Auszeit genommen hat. Auch der Vater der TV-Darstellerin weiß nicht, wo sie sich gerade aufhält und wie es ihr geht.

Michael Weber, der auf Mallorca lebt und dort seit einigen Jahren eine Event-Agentur führt, habe bereits seit Weihnachten keinen Kontakt mehr zu Jasmin. Er habe ihr damals noch Geld geschickt, doch dann sei es zum Streit gekommen und sie habe ihn blockiert. "Seit einem halben Jahr ist Funkstille. Ich weiß nicht, wo sie jetzt steckt. [...] Ich mache mir viele Gedanken und muss irgendwie rausfinden, wo sie steckt. Ich wäre allein schon zufrieden, wenn sie ein Lebenszeichen von sich gibt", erzählt er im Gespräch mit Bunte. Selbst wenn seine Tochter ihm nicht sagen wolle, wo sie ist, sei das okay. Ihr Verhältnis sei seit Jasmins Beziehung zu Adel schwierig geworden. "Ich habe nie verstanden, wie sie ihn heiraten konnte, aber damit meinen Frieden gemacht", sagt Michael heute. Die aktuelle Situation belaste ihn sehr.

Der Vater der 36-Jährigen habe gehört, dass sich sich momentan möglicherweise in Dubai befinde. Auf Hawaii habe er sie selbst nicht suchen können, weil er an einer unheilbaren Thrombose leide und nicht länger als zwei Stunden fliegen dürfe. "Ihre letzten Worte waren, dass sie sich schämt, nach Deutschland zurückzukommen. Sie macht sich Gedanken, was die Leute über sie denken", erinnert sich Jasmins Papa.

Instagram / makenaworld Jasmin Tawil, Ex-GZSZ-Schauspielerin

Sean Gallup / Getty Images Adel Tawil und Jasmin Madeleine im April 2008

Getty Images Jasmin Tawil 2006 auf einer Party in Hamburg

