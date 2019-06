Hat RTL da etwa den Bachelorette-Sendestart verraten? Mit Single-Lady Gerda Lewis (26) geht die Kuppelshow, in der sich alles um die letzte rote Rose dreht, in die nächste Runde. Wann genau die erste Folge des beliebten Formats ausgestrahlt wird, hat der Sender bisher aber noch nicht offiziell bekannt gegeben. Jetzt gibt es allerdings Hinweise, die darauf deuten lassen, dass es schon ziemlich bald losgehen wird: Bereits am 17. Juli soll Gerda offenbar mit der Suche nach ihrem Mr. Right beginnen!

Mit einem harmlosen Programm-Hinweis hat der Kölner Sender scheinbar das große Geheimnis zum Sendestart der Show gelüftet. Tz-Reporter nahmen den TV-Ablauf der kommenden Wochen ganz genau unter die Lupe und ließen dabei den Start im Juli vermuten. Nachdem am 10. Juli die vorerst letzte Folge der "Die 25 ..."-Show ausgestrahlt wird, wäre der gewohnte Mittwoch-Abend Sendeplatz für die Blondine und ihre Rosenanwärter frei. Auch im letzten Jahr gab es die erste Folge Mitte Juli zu sehen – somit bliebe RTL dem bekannten Muster treu.

Neben dem Rätselraten rund um den Beginn des Flirt-Formats werden auch weiterhin wilde Spekulationen zu möglichen Teilnehmern angestellt. Erst vor kurzem offenbarte ein Insider gegenüber Promiflash, dass der amtierende Bachelorette-Sieger Alexander Hindersmann (30) angeblich auch in der kommenden Staffel wieder eine Rolle spielen soll.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Juni 2019

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Gerda Lewis

