Die Spannung steigt für die Riverdale-Fans! Erst im Mai hatte das Finale der dritten Staffel für mächtig Furore gesorgt: In einem spannenden und besonders blutigen Showdown mussten Archie (KJ Apa, 22), Betty (Lili Reinhart, 22), Veronica (Camila Mendes, 24) und Jughead (Cole Sprouse, 26) eine brutale Partie des Rollenspiels Gryphons und Gargoyles austragen. Schon kurz nach der letzten Folge wurde bekannt, dass eine vierte Staffel kommen wird. Jetzt wurde der Starttermin der neuen Episoden veröffentlicht!

Wie der "Riverdale"-Heimatsender The CW nun verkündete, soll die erste Folge der vierten Staffel bereits am 9. Oktober 2019 in Amerika ausgestrahlt werden. Für alle deutschen Fans bedeutet das vermutlich nur eine kurze, anschließende Wartezeit: Blickt man auf die vergangenen Seasons zurück, dürfte die deutsche Synchronisation bereits ungefähr einen Tag später auf Netflix verfügbar sein.

Doch auf welche erschreckenden Szenarien müssen sich die Fans dieses Mal gefasst machen? Schließlich hatte es im Staffelfinale zuletzt einen echten Cliffhanger gegeben: In einem Zeitsprung war die Clique um Archie Andrews nur in Unterwäsche an einem Lagerfeuer zu sehen gewesen – ihre abgelegten Klamotten waren über und über mit Blut verschmiert. Einzig Jughead fehlte in der Gruppe.

Netflix Mediencenter Camila Mendes, KJ Apa und Cole Sprouse in "Riverdale", Staffel 2

Netflix "Riverdale"-Plakat der ersten Staffel

Getty Images "Riverdale"-Star Cole Sprouse

